Skinhead pregiudicati filorussi | la galassia nera di Roberto Vannacci e le accuse di massoneria

Notizia in breve

Tra le persone sotto osservazione ci sono skinheads, pregiudicati ed estremisti di destra. Alcuni sono monitorati per propaganda con connotazioni filorusse. Viene inoltre contestato a un personaggio pubblico di aver sottratto punti dal suo programma politico e di essere affiliato alla massoneria. La galassia associata a una figura pubblica include vari soggetti con passato criminale e ideologie di estrema destra. Le autorità hanno evidenziato attività di propaganda e collegamenti con gruppi considerati estremisti.