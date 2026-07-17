Skinhead pregiudicati filorussi | la galassia nera di Roberto Vannacci e le accuse di massoneria

Da open.online 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le persone sotto osservazione ci sono skinheads, pregiudicati ed estremisti di destra. Alcuni sono monitorati per propaganda con connotazioni filorusse. Viene inoltre contestato a un personaggio pubblico di aver sottratto punti dal suo programma politico e di essere affiliato alla massoneria. La galassia associata a una figura pubblica include vari soggetti con passato criminale e ideologie di estrema destra. Le autorità hanno evidenziato attività di propaganda e collegamenti con gruppi considerati estremisti.

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Ci sono skinheads, pregiudicati ed estremisti di destra storici. Ma anche chi viene monitorato «per propaganda attiva di connotazione filorussa ». E chi lo accusa di avergli rubato i punti del programma e di essere iscritto alla massoneria. Nella varia e variegata umanità che si avvicina al generale Roberto Vannacci prima delle elezioni del 2027 mentre i sondaggi incoronano il suo Futuro Nazionale spiccano però i protagonisti dell’ assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. A dirlo è un’informativa dei servizi di sicurezza visionata del Messaggero. Che indaga su «un’attività di monitoraggio di ambienti dell’estrema destra» e mette nero su bianco il «diffuso interesse ad aderire al partito di Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita del leader Vannacci dalla Lega ». 🔗 Leggi su Open.online

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