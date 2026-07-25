La bordata di Storace a Vannacci | Andrà a sbattere non sa cosa sia la politica La vera destra? Dove? Quando? Non c’è mai stato
Francesco Storace ha commentato duramente il generale Roberto Vannacci, affermando che non conosce la politica e che finirà per sbattere. Ha inoltre dichiarato che la vera destra non esiste, chiedendosi dove e quando si sia vista. Le sue parole sono state pronunciate mentre Vannacci riceve sostegno dalle opposizioni, che cercano di sfidare l’attuale governo.
A dir poco tranchant il giudizio di Francesco Storace, che di destra se ne intende, sul generale Roberto Vannacci, in queste ore particolarmente attivo e coccolato dalle opposizioni che sognano la spallata al governo “cattivo”. L’ex leghista, neofita della politica, parla alla pancia della destra radicale e punta l’obiettivo contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni atteggiandosi a duro e puro. Quando non a vero interprete della destra autentica finendo nel ridicolo, come nell’imbarazzante video con i meloni. Le cose non stanno così. E l ‘ex governatore del Lazio e ministro della Sanità, che ha mosso i primi passi da ragazzino nelle file missine, rompe il riserbo via social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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