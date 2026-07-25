Francesco Storace ha commentato duramente il generale Roberto Vannacci, affermando che non conosce la politica e che finirà per sbattere. Ha inoltre dichiarato che la vera destra non esiste, chiedendosi dove e quando si sia vista. Le sue parole sono state pronunciate mentre Vannacci riceve sostegno dalle opposizioni, che cercano di sfidare l’attuale governo.

A dir poco tranchant il giudizio di Francesco Storace, che di destra se ne intende, sul generale Roberto Vannacci, in queste ore particolarmente attivo e coccolato dalle opposizioni che sognano la spallata al governo “cattivo”. L’ex leghista, neofita della politica, parla alla pancia della destra radicale e punta l’obiettivo contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni atteggiandosi a duro e puro. Quando non a vero interprete della destra autentica finendo nel ridicolo, come nell’imbarazzante video con i meloni. Le cose non stanno così. E l ‘ex governatore del Lazio e ministro della Sanità, che ha mosso i primi passi da ragazzino nelle file missine, rompe il riserbo via social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La bordata di Storace a Vannacci: “Andrà a sbattere, non sa cosa sia la politica. La vera destra? Dove? Quando? Non c’è mai stato”

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