Risolto il giallo del cronista ucciso | Ridha non doveva fermarsi a Eboli
L’uomo di 26 anni, tunisino clandestino senza fissa dimora, ha confessato di aver ucciso il giornalista trovato carbonizzato a Eboli il 19 luglio. Il sospettato ha ammesso di essere responsabile del delitto, che ha portato alla sua individuazione e arresto. La vittima, 53 anni, era un opinionista televisivo. La polizia ha concluso le indagini e identificato l’assassino, che avrebbe commesso il reato nel contesto di un episodio legato alla sua presenza nel luogo.
È un tunisino clandestino e senza fissa dimora di 26 anni l’assassino – reo confesso – del giornalista e opinionista televisivo cinquantatreenne Luigi «Luca» Esposito, trovato carbonizzato a Eboli, nel Salernitano il 19 luglio scorso. L’uomo, Ridha Rahmouni, era arrivato in Italia attraverso uno sbarco a Lampedusa ed era stato identificato con un alias; su di lui pendeva anche un obbligo di rimpatrio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Giallo a Eboli, ucciso e bruciato il giornalista Luca EspositoIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel comune di Eboli, nella notte tra il 18 e il 19...
Luca Esposito ucciso ad Eboli, il killer confessa: «Era pressante per questo l?ho ucciso»Il presunto killer di Luca Esposito ha confessato di averlo ucciso perché era pressante.
Temi più discussi: Il rullino perduto è tornato a casa: Così il mio Tiziano è di nuovo qui; F1 | Cosa dice il regolamento sulla bandiera gialla in pit-lane? Il giallo risolto a Spa-Francorchamps; Il giallo della bandiera. Il punto di vista dei piloti Ferrari; Leclerc e il… giallo della gialla: Ero arrabbiato, così abbiamo perso una posizione.
CASTEL SANT'ELIA, IL GIALLO È RISOLTO: COLPO RICCARDO SOFIA E RAFFICA DI INNESTI PER MISTER GERINI Il caso di mercato si chiude con il lieto fine per il Castel Sant'elia Luca Graziosi. La società gialloblù si assicura le prestazioni dell facebook
Il collaudo del ponte: la parte delle sanzioni. A cura di @_banconab_ . Link articolo nel primo commento. Il collaudo del ponte: il famigerato art.4 CGS La sentenza della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2026 non ha risolto il caso Agnelli?Arrivaben x.com
Che gioia, è il mio Tiziano. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anniUno dei fotografati è Cantalamessa, leggenda dell’alpinismo, morto nel ’99. La vedova Renata Nardinocchi: Ho riconosciuto anche i suoi amici. Quelle immagini sono una carezza al cuore ... msn.com
Non devi progredire attraverso il dlc per sbloccare Fraux e Fediel (se capisco correttamente le note della patch) reddit
F1 | Cosa dice il regolamento sulla bandiera gialla in pit-lane? Il giallo risolto a Spa-FrancorchampsCosa dice il regolamento FIA sulla bandiera gialla sventolata in pit-lane? Ecco cosa è successo durante le qualifiche in Belgio. newsauto.it