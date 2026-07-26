L’uomo di 26 anni, tunisino clandestino senza fissa dimora, ha confessato di aver ucciso il giornalista trovato carbonizzato a Eboli il 19 luglio. Il sospettato ha ammesso di essere responsabile del delitto, che ha portato alla sua individuazione e arresto. La vittima, 53 anni, era un opinionista televisivo. La polizia ha concluso le indagini e identificato l’assassino, che avrebbe commesso il reato nel contesto di un episodio legato alla sua presenza nel luogo.

È un tunisino clandestino e senza fissa dimora di 26 anni l’assassino – reo confesso – del giornalista e opinionista televisivo cinquantatreenne Luigi «Luca» Esposito, trovato carbonizzato a Eboli, nel Salernitano il 19 luglio scorso. L’uomo, Ridha Rahmouni, era arrivato in Italia attraverso uno sbarco a Lampedusa ed era stato identificato con un alias; su di lui pendeva anche un obbligo di rimpatrio.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Risolto il giallo del cronista ucciso: Ridha non doveva fermarsi a Eboli

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