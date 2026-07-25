Il presunto killer di Luca Esposito ha confessato di averlo ucciso perché era pressante. La Procura di Salerno aveva parlato di una lite violenta scoppiata per motivi diversi, ma non aveva menzionato la motivazione specifica. L’uomo ha ammesso di aver agito per questa ragione, confermando il movente legato alla pressione esercitata sulla vittima. La confessione arriva dopo le indagini sulla morte avvenuta ad Eboli.

A svelare il movente del brutale assassinio di Luigi?Luca? Esposito non è la Procura di Salerno che riferisce di una «forte lite» scoppiata «per varie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito ucciso ad Eboli, il killer confessa: «Era pressante per questo l?ho ucciso»

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Luca Esposito BRUCIATO VIVO a Eboli da un TUNISINO IRREGOLARE

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