Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel comune di Eboli, nella notte tra il 18 e il 19 luglio. L’uomo è stato bruciato e ucciso. La vittima era conosciuta con il nome di Luca Esposito. Sul luogo sono state trovate tracce che suggeriscono un omicidio e successivo incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause e i responsabili.

È giallo sulla morte del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto con il nome Luca, ritrovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel territorio del comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio. Il corpo era carbonizzato. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, durante l'ispezione esterna del cadavere sarebbe stato riscontrato il foro di un proiettile, circostanza che avvalora l'ipotesi di uno scenario delittuoso. L'incendio L'allarme sarebbe scattato intorno alle 3.30. Alcuni passanti avrebbero segnalato al 115 un principio d'incendio in zona Contrada Cioffi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i militari per mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giallo a Eboli, ucciso e bruciato il giornalista Luca Esposito

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