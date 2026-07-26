Il Ministero della Salute ha esteso l’allerta sul riso Carnaroli, richiamato dai supermercati a causa di pesticidi. La misura riguarda prodotti già segnalati all’inizio della settimana e si basa su rilevazioni di sostanze chimiche potenzialmente nocive. I consumatori sono invitati a non consumare i lotti interessati. Non sono state segnalate complicazioni di salute finora. La comunicazione include dettagli sui prodotti specifici e sui numeri di lotto coinvolti.

Si allarga l'allerta alimentare per il riso Carnaroli dopo il precedente richiamo per rischio chimico disposto all'inizio della settimana. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Riso richiamato dai supermercati per pesticidi: rischio intossicazioni. Ecco i prodotti da non consumare

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Riso richiamato dai supermercati per pesticidi: rischio intossicazioni

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