Riso con pesticidi nei supermercati richiamo per Clorpirifos e tetrametrina sopra i limiti

Da quifinanza.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due richiami di riso da un chilo sono stati annunciati dal Ministero della Salute a causa di pesticidi oltre i limiti consentiti. I lotti interessati contengono residui di Clorpirifos e tetrametrina. I prodotti sono stati distribuiti nei supermercati e sono stati ritirati dalla vendita. Non sono state segnalate, al momento, eventuali reazioni avverse. Si consiglia ai consumatori di verificare i lotti e di non consumare i prodotti coinvolti.

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Il Ministero della Salute ha diffuso due avvisi di richiamo che riguardano dei lotti di riso venduti nelle classiche confezioni da un chilo. Il motivo è la presenza di residui di pesticidi oltre i limiti consentiti. Si tratta di due prodotti diversi, di due aziende diverse. I cartelli, che riportano le date del 20 e del 21 luglio 2026, sono stati pubblicati sul portale istituzionale e rilanciati anche dai distributori. In entrambi i casi l’indicazione per chi ha acquistato il riso è la stessa: non consumarlo e restituirlo al punto vendita. I lotti di riso richiamati. Le due segnalazioni riguardano marchi e tipi di riso diversi. Riso Roma integrale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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