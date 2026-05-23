Lime richiamato dai supermercati c’è un pesticida vietato | i rischi per la salute

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un prodotto fresco venduto nei supermercati a causa della presenza di un pesticida vietato. Il richiamo riguarda un lotto specifico e si rende necessario evitare il consumo del prodotto. Non sono state segnalate, finora, reazioni avverse. Il pesticida in questione è stato rilevato attraverso controlli di routine e non è autorizzato in Italia. Si consiglia ai consumatori di verificare l’etichetta e di restituire il prodotto nei punti vendita.

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Il Ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha pubblicato un richiamo di un operatore per un prodotto fresco. Si tratta di un lotto di lime di Tahiti commercializzato a marchio Tropicom. I rischi legati al consumo riguardano la presenza di un pesticida non autorizzato carbofurano. Nella nota di richiamo si invita a evitare il consumo e a riportare il prodotto al punto vendita. Richiamo per frutto: presenza pesticida. Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto del banco frutta e verdura. Il produttore è Exotic City Sprl – Exotimex Europe B.V e il marchio di identificazione è Takape Brasil Ltda, mentre il nome commerciale del prodotto è: Nuovafrutta S. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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