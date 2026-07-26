Un uomo ha rischiato di annegare in piscina prima di attraversare lo stretto di Messina a nuoto. Ha dichiarato di aver affrontato la sfida per i propri figli. La sua impresa è avvenuta il 26 luglio 2026. Dopo un’esperienza vicina al pericolo, ha completato la traversata del mare aperto. La storia si conclude con il suo successo.

Ancona, 26 luglio 2026 – Dall’incubo del quasi annegamento alla conquista del mare aperto: una storia di straordinaria determinazione, riscatto e vittoria contro i propri limiti. È la splendida avventura dello jesino Cristian Brunori, 48 anni, che è riuscito nella grande impresa di attraversare a nuoto lo Stretto di Messina, coprendo oltre tre chilometri (3,2 per l’esattezza) a bracciate dalla Sicilia fino a Cannitello, in provincia di Reggio Calabria. E’ accaduto mercoledì scorso. Un traguardo epico che affonda le radici in un brutto trauma infantile. “A 12 anni ho rischiato di affogare – racconta Cristian –. Giocavo con le onde all’Acquafan di Riccione, mi portarono al largo e, non sapendo nuotare, ho inghiottito molta acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rischiò di annegare in piscina, fa a nuoto lo stretto di Messina: “Ho vinto la sfida per i miei figli”

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