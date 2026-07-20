Un genitore ha convertito il seminterrato di casa in una pista da hockey, spendendo circa 15 mila euro. Ha eseguito i lavori da sola, senza professionisti, procedendo passo dopo passo. La trasformazione è stata fatta con materiali di fortuna e senza autorizzazioni ufficiali. La stanza ora ospita una superficie di ghiaccio artificiale, usata per il gioco dei figli. La storia è stata condivisa sui social e ha attirato l’attenzione per l’autonomia nel progetto.

Nei seminterrati delle case americane i bambini, e spesso anche i ragazzi, giocano: è un’immagine diventata familiare anche grazie a molte serie tv, ultima in ordine di tempo Stranger Things. Nel seminterrato della casa di Amanda Vernaci, i suoi figli giocano a hockey. E lo fanno in una vera arena. Vernaci ha raccontato a People di aver trasformato il piano inferiore della sua abitazione in una pista completa spendendo circa 17 mila dollari (circa 15 mila euro, ndr ). E quando qualcuno le chiede se non abbia paura di compromettere il valore di rivendita della casa, risponde che in questo momento conta soltanto una cosa: vedere i suoi figli divertirsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho trasformato il seminterrato di casa in una pista da hockey per i miei figli. Ho fatto tutto da sola, ‘improvvisando’ passo dopo passo. Ho speso 15 mila euro”: la storia di Amanda Vernaci

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