Un nuotatore si prepara a attraversare lo Stretto di Messina, coinvolgendo anche atleti paralimpici. L'impresa, che mira a unire le regioni Sicilia e Calabria attraverso il nuoto, prevede la presenza di accompagnatori lungo il percorso. Le condizioni delle acque e le correnti del tratto di mare rappresentano sfide significative per i partecipanti, specialmente per i nuotatori con disabilità. L'evento si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e senza l’utilizzo di mezzi motorizzati.

? Punti chiave Chi accompagnerà Ossini nelle acque difficili dello Stretto?. Come faranno i campioni paralimpici a superare le correnti messinesi?. Quali mezzi della Guardia Costiera garantiranno la sicurezza dei nuotatori?. Perché l'Ispra è coinvolta in questa sfida sportiva tra due sponde?.? In Breve Traversata il 25 maggio tra Punta Faro e Cannitello con campioni paralimpici.. Guardia Costiera e Ispra monitorano sicurezza e biodiversità dello Stretto di Messina.. Diretta speciale Uno Mattina per promuovere operazione Mare e laghi Sicuri.. Partecipazione di professionisti dello sport per sensibilizzare sulla tutela del Mediterraneo.. Il 25 maggio Massimiliano Ossini sfiderà nuovamente le correnti dello Stretto di Messina partendo da Punta Faro per raggiungere Cannitello in una sfida che unisce sport e solidarietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ossini sfida lo Stretto: nuoto e solidarietà tra Sicilia e Calabria

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