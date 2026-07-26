Rischio chimico per pesticidi si allarga l’allerta per riso Carnaroli | i richiami del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha emesso quattro richiami di riso Carnaroli per pesticidi oltre i limiti consentiti. La presenza di sostanze chimiche nel prodotto ha portato all’allerta ufficiale. I richiami riguardano lotti specifici di riso destinato al consumo. Non sono stati segnalati casi di intossicazione, ma si invita a verificare la provenienza del prodotto acquistato. La procedura di ritiro è in corso per tutti i lotti coinvolti.

Il Ministero della salute infatti ha comunicato quattro nuovi avvisi di richiamo per riso Carnaroli a causa di un rischio chimico connesso alla presenza di pesticidi oltre il limite consentito nel prodotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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