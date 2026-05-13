Il Ministero della Salute ha emesso due richiami alimentari, invitando alla rimozione dal mercato di un lotto di farina di ceci a causa di un rischio chimico e di un lotto di crocchette per cani per rischio microbiologico. Le autorità hanno comunicato che i prodotti interessati devono essere ritirati e non devono essere consumati. Non sono state segnalate finora eventuali conseguenze sulla salute dei consumatori.

Nuova allerta del Ministero della Salute per due prodotti ritirati dal mercato: un lotto di farina di ceci per rischio chimico e uno di crocchette per cani per rischio microbiologico. Richiamata farina di ceci per presenza di pesticida vietato. Il Ministero ha pubblicato il richiamo di un lotto di farina di ceci “Gram Flour” a marchio Schani. Il motivo del ritiro è la presenza di clorpirifos, un pesticida vietato nell’Unione Europea perché ritenuto potenzialmente mutageno e cancerogeno. Il prodotto interessato è commercializzato in confezioni da: 1 kg. 2 kg. Dettagli del lotto richiamato: lotto: KIE028. termine minimo di conservazione: 042027.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Richiami alimentari allerta del Ministero della Salute: “Ritirate questi prodotti”

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