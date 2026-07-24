Ritirato altro riso Carnaroli per pesticidi | il richiamo del Ministero della Salute

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di riso Carnaroli dal mercato. I controlli hanno rilevato la presenza di un pesticida che supera i limiti consentiti dalla normativa. Il ritiro è stato effettuato in via precauzionale per evitare eventuali rischi per i consumatori. Non sono segnalati incidenti o problemi di salute legati al consumo del prodotto. La merce interessata è stata rimossa dalle vendite e le autorità hanno avviato verifiche sui controlli di sicurezza alimentare.

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Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Questa volta l’attenzione è rivolta a un lotto di riso Carnaroli, ritirato dal mercato in via precauzionale dopo che i controlli hanno rilevato la presenza di un pesticida oltre i limiti consentiti dalla normativa. Una segnalazione che riguarda un alimento presente nelle dispense di molte famiglie e che invita i consumatori a verificare il lotto r iportato sulla confezione prima di utilizzarlo. I richiami alimentari vengono pubblicati ogni volta che emerge una possibile non conformità durante i controlli effettuati lungo la filiera produttiva. Si tratta di una misura di prevenzione che permette di individuare rapidamente i prodotti interessati e di informare i consumatori sulle precauzioni da adottare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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