Rinasce il vecchio Sant’Anna Oltre 13 milioni per un padiglione | Edificio storico chiuso da anni
È stato annunciato il rilancio del vecchio ospedale Sant’Anna, con un investimento superiore a 13 milioni di euro destinato alla ricostruzione di un padiglione. L’edificio storico, chiuso da diversi anni, sarà riaperto e ristrutturato. Il progetto fa parte di un piano di interventi sull’edilizia sanitaria, con l’obiettivo di aggiornare le strutture pubbliche e renderle più moderne e tecnologicamente avanzate.
"La sanità pubblica deve poter contare anche su strutture moderne e tecnologicamente avanzate. Grazie a questo piano di interventi nell’ edilizia sanitaria il miglioramento di ospedali e altre strutture sanitarie compie un ulteriore passo avanti. Un ottimo risultato che premia la capacità di programmazione e la qualità della progettazione presentata dalle nostre aziende sanitarie e un investimento prezioso sulla salute delle nostre comunità. Un potenziamento fondamentale dei servizi sul territorio e della ricerca scientifica e per le cittadine e i cittadini dell’ Emilia-Romagna la garanzia di luoghi di cura più sicuri, moderni ed... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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