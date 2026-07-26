Festa di Sant’Anna Visite a Palazzo Vecchio
In occasione della Festa di Sant’Anna, protettrice della città e simbolo della libertà fiorentina, si svolgono visite speciali a Palazzo Vecchio. La ricorrenza, tra eventi civici e religiosi, rappresenta una delle celebrazioni più sentite e storicamente significative. I Musei Civici Fiorentini e la Fondazione Musei partecipano all’iniziativa, offrendo accessi e programmi dedicati. La giornata si inserisce nel calendario delle festività cittadine, con un richiamo alle tradizioni e alla memoria storica locale.
La città è pronta per vivere una delle sue ricorrenze civiche e religiose più sentite e cariche di memoria storica. Oggi, in occasione della Festa di Sant’Anna – protettrice della città e simbolo della libertà fiorentina – i Musei Civici Fiorentini e la Fondazione Mus.E propongono un ricco programma di visite guidate alla scoperta dei tesori medievali custoditi all’interno di Palazzo Vecchio. La ricorrenza affonda le sue radici nel 26 luglio 1343, giorno in cui la sollevazione popolare cacciò il tiranno Gualtieri di Brienne, Duca d’Atene. L’episodio investì la figura di Sant’Anna di un profondo valore civico, ponendola come guardiana della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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