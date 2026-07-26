Festa di Sant’Anna Visite a Palazzo Vecchio

Notizia in breve

In occasione della Festa di Sant’Anna, protettrice della città e simbolo della libertà fiorentina, si svolgono visite speciali a Palazzo Vecchio. La ricorrenza, tra eventi civici e religiosi, rappresenta una delle celebrazioni più sentite e storicamente significative. I Musei Civici Fiorentini e la Fondazione Musei partecipano all’iniziativa, offrendo accessi e programmi dedicati. La giornata si inserisce nel calendario delle festività cittadine, con un richiamo alle tradizioni e alla memoria storica locale.