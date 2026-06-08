Da 80 anni costruisce il territorio | Cbr celebra un traguardo storico I dati | oltre 10 milioni di utile netto

Notizia in breve

La Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) ha raggiunto gli 80 anni di attività nel 2026, con un utile netto superiore a 10 milioni di euro. La cooperativa, attiva nel settore da otto decenni, ha presentato un bilancio che evidenzia la stabilità finanziaria e la capacità di generare valore nel tempo.