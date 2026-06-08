Da 80 anni costruisce il territorio | Cbr celebra un traguardo storico I dati | oltre 10 milioni di utile netto
La Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) ha raggiunto gli 80 anni di attività nel 2026, con un utile netto superiore a 10 milioni di euro. La cooperativa, attiva nel settore da otto decenni, ha presentato un bilancio che evidenzia la stabilità finanziaria e la capacità di generare valore nel tempo.
Ottant'anni di storia, di lavoro, di cooperazione e di legame con il territorio. La Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) celebra nel 2026 il traguardo degli 80 anni di attività presentando un bilancio che conferma la solidità del gruppo e la sua capacità di continuare a creare valore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Cbr, bilancio record per gli 80 anni: utile da 10 milioni e piano per i giovaniLa cooperativa braccianti di Rimini ha approvato il bilancio 2025, con un utile netto di 10,3 milioni di euro e una produzione superiore a 123...
Leggi anche: Minimetrò, approvato il bilancio 2025: record passeggeri e utile netto di oltre 61 milioni
CBR festeggia 80 anni: una cooperativa del territorio con numeri in crescitaOttant'anni di storia, di lavoro, di cooperazione e di legame con il territorio. La Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR) celebra il traguardo con un bilancio che conferma la solidità del grup ... msn.com
Cbr, bilancio record per gli 80 anni: utile da 10 milioni e piano per i giovaniNata nel 1946, la Cooperativa braccianti riminese approva un bilancio record da 123 milioni nell'anno del suo ottantesimo anniversario ... today.it