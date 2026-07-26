rimini ritorna la terrazza della dolce vita il salotto condotto da simona ventura e giovanni terzi

Il salotto all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi torna nella «Terrazza della Dolce Vita» nel giardino del Grand Hotel di Rimini, luogo dove i due si sono sposati nel 2024. Questa è la settima edizione dell’evento.

Ritorna il salotto «en plein air» condotto dalla coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi. Lo scenario è anche quest’anno, per la settima volta, la «Terrazza della Dolce Vita» nel giardino del Grand Hotel di Rimini caro a Fellini, dove i due si erano sposati nel 2024. Più di 40 ospiti da venerdì 31 luglio a lunedì 10 agosto, alle 18,30 con ingresso gratuito e filo conduttore «Legami di cuore — L’amore tra generazioni». Una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea e sulla loro evoluzione di fronte ai cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Uno sguardo sul modo in cui giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti costruiscono i propri legami, tra incontri quotidiani e connessioni digitali, memoria e presente. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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La Terrazza della Dolce Vita 2026: Ventura e Terzi svelano la 7ª edizione al Grand Hotel di Rimini!

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