con simona ventura e giovanni terzi torna a rimini la terrazza della dolce vita

A Rimini, torna “La terrazza della dolce vita” con Simona Ventura e Giovanni Terzi. Durante l'estate, il luogo si trasforma in un salotto all'aperto, dove si svolgono incontri e conversazioni. La terrazza funge da spazio di aggregazione, con momenti dedicati a discussioni e condivisioni. La location è aperta al pubblico e rappresenta un punto di riferimento per eventi e incontri estivi. Non sono stati annunciati cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti.

C’è un posto a Rimini che d’estate si trasforma in poltrona. Un salotto a cielo aperto dove le chiacchiere diventano storie, e le storie diventano memoria. Torna, per la settima volta, La Terrazza della Dolce Vita, l’appuntamento firmato da Simona Ventura e Giovanni Terzi che dal 31 luglio al 10 agosto animerà di nuovo il Grand Hotel. Quello che era nato come un esperimento è diventato ormai una tradizione. Ogni anno la stessa formula, ma mai uguale: interviste sedute, racconti a ruota libera, volti noti che si raccontano senza filtri. Quest’anno il filo conduttore è tutto nei sentimenti. Il tema scelto è “Legami di cuore”. “Con la Romagna abbiamo un rapporto d’amore vero”, racconta Simona Ventura. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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