La presentatrice ha annunciato la presenza di 40 ospiti, tra cui cantanti e artisti noti, alla sua manifestazione sulla Terrazza della Dolce Vita a Rimini. L'evento si svolgerà il 22 luglio 2026 e vede la partecipazione di diversi personaggi dello spettacolo, tra cui artisti che hanno avuto un ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano. La lista completa degli invitati include sia figure storiche che artisti emergenti, senza ulteriori dettagli sui nomi.

Rimini, 22 luglio 2026 – Ci sono appuntamenti che segnano il calendario e ce ne sono altri che, anno dopo anno, finiscono per plasmare l'anima stessa di un'estate. È proprio questa la forza de ‘La Terrazza della Dolce Vita’, che dal 31 luglio al 10 agosto (dalle 18.30) torna a riaccendere il giardino del Grand Hotel di Rimini per la sua settima, attesissima edizione. Un salotto iconico ideato e guidato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, capace di far convivere cultura, cinema, politica, musica, sport e attualità, fra riflessione e leggerezza. L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema ‘Legami di cuore’, un filo rosso che attraverserà tutti gli incontri e che partirà da un’apertura speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Da Iva Zanicchi ad Al Bano, ecco i 40 ospiti di Simona Ventura sulla Terrazza della Dolce Vita a Rimini

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Rimini: Al Bano, Dante Ferretti e Iva Zanicchi tra gli ospiti della Terrazza di Simona Ventura

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