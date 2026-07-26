Durante un controllo nella campagna del Casertano, la vigilanza ambientale del WWF ha scoperto un’area con rifiuti speciali e materiali pericolosi, tra cui carcasse di auto. È stato riscontrato un nuovo deposito di rifiuti illegali, che include anche rifiuti pericolosi, in una zona di campagna. L’area è stata segnalata per ulteriori verifiche.

Vigilanza ambientale del WWF nel Casertano: individuata un’area con rifiuti speciali e materiali pericolosi. Nuovo ritrovamento durante un servizio di controllo. Nel corso di un’attività di vigilanza ambientale svolta il 26 luglio 2026, le Guardie Giurate del WWF del Nucleo provinciale di Caserta hanno individuato un’area interessata dall’abbandono illecito di rifiuti nelle campagne al confine tra Villa Literno e San Cipriano d’Aversa. Secondo quanto riferito dall’associazione, si tratta dell’ennesimo sito interessato dalla presenza di rifiuti speciali e materiali considerati potenzialmente pericolosi. Carcasse d’auto e altri rifiuti rinvenuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rifiuti e carcasse d’auto nelle campagne del Casertano: denuncia del WWF

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