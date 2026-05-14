Auto finisce ribaltata nelle campagne | due feriti Intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di giovedì 14 maggio, un’auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 1 a Fasano. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, che sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la vettura e soccorrere i coinvolti. L’auto ha riportato danni seri e si trova in condizioni molto compromesse. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.

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FASANO - É di due feriti portati in ospedale e un'auto gravemente danneggiata il bilancio di un incidente verificatosi nella serata di oggi, giovedì 14 maggio, sulla strada provinciale 1 a Fasano. Il veicolo è finito ribaltato nelle campagne, sul posto is è recata anche una squadra dei vigili del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto tra due auto, i veicoli finiscono accartocciati: serve l'intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di domenica (8 marzo) a Forlì per un incidente stradale avvenuto in via Primo Maggio. Maleo, si ribalta con la Panda e finisce in un fossato: 60enne ferito sulla provinciale 193L’incidente nella serata di mercoledì. L’auto si è ribaltata su un fianco in un canale profondo: sul posto carabinieri, Croce Rossa, automedica e vigili del fuoco ... ilgiorno.it Torre Annunziata - Auto si ribalta nella notte in via Traversa Maresca: illeso un giovane conducenteAttimi di paura nella notte a Torre Annunziata, dove un’autovettura si è ribaltata improvvisamente lungo via Traversa Maresca. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e ha fatto temere inizialm ... stabiachannel.it