Abbandono illecito di rifiuti nelle campagne | individuati e sanzionati alcuni responsabili

Da brindisireport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, durante controlli nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, la polizia locale ha identificato diversi soggetti responsabili di aver abbandonato illegalmente rifiuti nelle campagne. Sono stati applicati anche delle sanzioni a coloro che sono stati trovati a conferire materiali senza autorizzazione. Le verifiche sono state condotte con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati in modo illecito.

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CEGLIE MESSAPICA - Nei giorni scorsi, a seguito di mirati controlli effettuati nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, gli agenti della polizia locale sono riusciti a individuare diversi responsabili di conferimenti abusivi di rifiuti. Le persone.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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