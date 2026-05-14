Abbandono illecito di rifiuti nelle campagne | individuati e sanzionati alcuni responsabili

Nei giorni scorsi, durante controlli nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, la polizia locale ha identificato diversi soggetti responsabili di aver abbandonato illegalmente rifiuti nelle campagne. Sono stati applicati anche delle sanzioni a coloro che sono stati trovati a conferire materiali senza autorizzazione. Le verifiche sono state condotte con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati in modo illecito.

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