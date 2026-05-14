Abbandono illecito di rifiuti nelle campagne | individuati e sanzionati alcuni responsabili
Nei giorni scorsi, durante controlli nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, la polizia locale ha identificato diversi soggetti responsabili di aver abbandonato illegalmente rifiuti nelle campagne. Sono stati applicati anche delle sanzioni a coloro che sono stati trovati a conferire materiali senza autorizzazione. Le verifiche sono state condotte con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati in modo illecito.
CEGLIE MESSAPICA - Nei giorni scorsi, a seguito di mirati controlli effettuati nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di Ceglie Messapica, gli agenti della polizia locale sono riusciti a individuare diversi responsabili di conferimenti abusivi di rifiuti. Le persone.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Corretto precisare che oggi, per l’abbandono illecito di rifiuti, le multe possono andare: * da 1.000 a 10.000 euro per i privati, * fino a 18.000 euro nei casi più gravi o aggravati, * con possibile aumento se si tratta di rifiuti pericolosi o uso di veicoli. Inoltre, grazie - Facebook facebook
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