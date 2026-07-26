Riepilogo MLS | Heung-Min Son segna ancora per la LAFC e Luis Suarez centra il vincitore del panenka nella vittoria dell’Inter Miami Griezmann e Lewandowski sparano a salve

Sabato sera, la stagione della Major League Soccer si è intensificata con diverse partite. Heung-Min Son ha segnato ancora una volta per la squadra di Los Angeles, mentre Luis Suarez ha calciato un rigore con il caratteristico tocco di panenka, portando alla vittoria l’Inter Miami. Griezmann e Lewandowski hanno tentato di segnare senza successo, con tiri che sono finiti fuori.

2026-07-26 14:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La stagione della Major League Soccer è continuata sabato sera mentre la corsa per i play-off ha iniziato a scaldarsi. La LAFC ha continuato la sua ottima forma arrivando al vertice della Western Conference con una vittoria per 4-0 sullo Sporting Kansas City, che ha visto Heung-Min Son segnare per la terza partita consecutiva. Nel frattempo, l’Inter Miami ha mantenuto il ritmo in testa alla Eastern Conference vincendo 1-0 sul Montreal grazie al rigore scheggiato nel finale di Luis Suarez. Con giocatori del calibro di Robert Lewandowski e Antoine Griezmann presenti anche per le loro squadre, rivivi tutta l’azione della MLS di sabato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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