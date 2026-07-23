Suarez è infinto! Doppietta del Pistolero al rientro in campo con l' Inter Miami
Luis Suarez ha segnato due gol nel suo rientro in campo con l'Inter Miami, portando il totale stagionale a sette e otto. La partita contro il Chicago Fire si è conclusa con un risultato di 3-2, dopo che la squadra avversaria aveva segnato una tripletta prima della sosta. La presenza del 39enne in campo ha contribuito alla vittoria, con il giocatore che ha segnato una doppietta.
Torna la MLS, torna Luis Suarez: 7° e 8° gol in stagione per il 39enne nel 3-2 contro Chicago Fire, che arrivava da una tripletta prima della sosta. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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