La Major League Soccer riprenderà le partite questo fine settimana, nonostante i Mondiali siano ancora in corso. La lega spera di attirare più tifosi grazie alla presenza di giocatori come Lionel Messi, Robert Lewandowski e Antoine Griezmann. La programmazione delle partite si concentra sull’entusiasmo generato dall’attuale torneo mondiale e dall’arrivo di questi calciatori stranieri. Nessuna modifica alle date o agli orari ufficiali è stata comunicata.

Anche se ci sono i Mondiali in corso, la Mls riprenderà questo weekend la programmazione di partite. Il campionato nordamericano punta all’entusiasmo generato dalla Coppa del Mondo e dall’arrivo di giocatori come Antoine Griezmann e Robert Lewandowski, oltre a Lionel Messi. La Mls spera di attirare più tifosi con i Mondiali. Rmc Sport ha riportato che la Mls ha lanciato uno spot pubblicitario che annuncia la ripresa del campionato con le immagini dei migliori giocatori che disputeranno la stagione, tra cui Messi, Son e il proprietario dell’Inter Miami Beckham. Il video termina con lo slogan “ Thanks world, we will take it from here ” (“ Grazie al mondo, adesso raccogliamo noi il testimone “). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Mls con Messi, Lewandowski e Griezmann si augura di “raccogliere il testimone” dei Mondiali per attirare più tifosi

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