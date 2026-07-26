Ridateci l’automobile | l’Europa ha spento il fascino delle quattro ruote
L'Europa ha registrato un calo delle vendite di automobili, con un aumento dei costi e una riduzione dell'offerta di modelli diversi. Le auto elettriche rappresentano ormai una quota crescente, mentre le vetture tradizionali sono meno presenti. La mancanza di novità e l’omologazione spinta hanno fatto perdere fascino e appeal a molte persone. La domanda di automobili si riduce, e il mercato si confronta con una domanda meno passionale e più orientata alla praticità.
Tra elettrificazione, costi in aumento e modelli sempre più omologati, l’automobile ha perso il suo valore simbolico e passionale. Un viaggio tra nostalgia e critica per un mercato che non riesce più a far innamorare gli automobilisti. Vetture vendute senza legami passionali e personali, come fossero semplici beni di consumo. Ormai considerate da alcune generazioni meno empatiche di un telefonino. Ecco il veleno che ammazza il mercato, tanto caro alle ultime commisioni europee. Il progetto europeo contro l’automobile era chiaro: con la scusa dell’inquinamento e della lotta al cambiamento climatico la Commissione talebana Ursula 1 voleva cambiare l’idea stessa di mobilità personale, cominciando dal ripulire la Germania dallo scandalo Volkswagen, sapientemente trasformato dalla Merkel in Diesel-Gate, in modo da farlo pagare a tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info
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