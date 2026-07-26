Ridateci l’automobile | l’Europa ha spento il fascino delle quattro ruote

Notizia in breve

L'Europa ha registrato un calo delle vendite di automobili, con un aumento dei costi e una riduzione dell'offerta di modelli diversi. Le auto elettriche rappresentano ormai una quota crescente, mentre le vetture tradizionali sono meno presenti. La mancanza di novità e l’omologazione spinta hanno fatto perdere fascino e appeal a molte persone. La domanda di automobili si riduce, e il mercato si confronta con una domanda meno passionale e più orientata alla praticità.