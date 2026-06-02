Brutto incidente sulla SS 155 scontro tra un' auto medica e un' automobile Quattro feriti
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla S.S. 155 tra un'auto medica e un'altra vettura. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 2 giugno, nel territorio comunale di Alatri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La dinamica dello scontro non è ancora stata chiarita. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, lungo la Strada Statale 155 per Fiuggi, nel territorio comunale di Alatri. Intorno alle ore 15:20, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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