La notte dei ladri delle quattro ruote | con il kit dello scasso a caccia di auto

Notizia in breve

Nella notte, un gruppo di ladri d'auto ha agito in diverse zone periferiche della città, prendendo di mira veicoli parcheggiati in strada. Sono stati trovati con un kit per lo scasso, utilizzato per forzare le auto e rubarle. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle modalità dell’azione e sui veicoli coinvolti. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati ancora arrestati.