ricostruzione ponte nuovo inseriti i pali sul lato pievese

A circa tre mesi dall’avvio dei lavori, sono stati inseriti i pali sul lato pievese del ponte Nuovo, il cavalcavia che collega il Comune di Cento. L’intervento riguarda l’abbattimento e la ricostruzione del ponte. I lavori sono ancora in corso e non sono stati comunicati tempi di completamento. La fase attuale prevede l’installazione delle strutture di sostegno, mentre non ci sono aggiornamenti su eventuali modifiche al cronoprogramma.

A ormai tre mesi dall’inizio dei lavori relativi all’abbattimento e alla ricostruzione del Ponte Nuovo, cavalcavia che collegava il Comune di Cento con quello di Pieve di Cento, continuano ad arrivare puntuali, grazie ai canali social "Nuovo Ponte Nuovo", aggiornamenti sull’andamento dell’importante opera pubblica, che darà alle comunità coinvolte una nuova arteria di collegamento. Dopo l’ultimazione, nelle scorse settimane, della demolizione dell’intero impalcato precedente, negli ultimi giorni sono stati completati e inseriti i pali di fondazione anche sul lato Pieve di Cento. Il posizionamento dei 12 pali sul lato pievese, stesso numero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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