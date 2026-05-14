E' meglio dormire sul lato destro o sul lato sinistro? Lo svela uno studio

Un nuovo studio ha analizzato quale posizione sia migliore durante il sonno, tra lato destro e lato sinistro. La ricerca, riportata da Today.it, si concentra sull'importanza di un riposo di qualità per la salute. La rilevazione evidenzia che un sonno adeguato influisce sulla nostra vita in modo significativo, indipendentemente dall’età. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dello studio o sui risultati specifici riguardo alle due posizioni.

Quanto è importante 'dormire bene' nella nostra vita? Come si legge su Today.it è stata effettuata una ricerca che ha dimostrato che un sonno sano e ristoratore è un fattore essenziale della nostra vita a qualsiasi età. A tal proposito, le Linee guida della National Sleep Foundation consigliano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Dormire sul fianco sinistro… fa DAVVERO la differenza (Parte 2)

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Vado a dormire, spero di svegliarmi con una sorpresa....sognare non costa nulla. Comunque chapeau a Jodar che ha un bel tennis, un buon gioco e soprattutto è un ragazzo serio. Gli auguro il meglio x.com

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