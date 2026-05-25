L’Inter ha interrotto i contatti per l’acquisto di Vicario. La società ha deciso di cambiare direzione e ora sta valutando altri candidati per il ruolo di portiere titolare. La scelta definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono ancora nomi ufficiali. La squadra sta riorganizzando il reparto tra i pali in vista della prossima stagione.

L’ Inter sta ridefinendo in queste ore le strategie di mercato per individuare i portieri della prossima stagione, una ricerca che la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha paragonato a un vero e proprio bombardamento di nomi per gli appassionati nerazzurri. La dirigenza si è trovata costretta a modificare i propri piani iniziali a causa del mancato perfezionamento di alcune trattative imbastite nei mesi scorsi per la maglia numero uno. Nelle ultime ore, lunedì 25 maggio 2026, la società milanese ha preso una decisione definitiva che fino a poco tempo fa non era nemmeno pronosticabile, stabilendo le nuove gerarchie per la porta e liberando contestualmente risorse economiche da dirottare su altri reparti della squadra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Rivoluzione tra i pali dell’Inter: salta l’affare Vicario, la scelta della società sul nuovo portiere titolare

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