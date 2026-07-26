ricerca e formazione nasce bind

È stata costituita ufficialmente la Fondazione Bind presso la Camera di commercio di Brescia. L’atto notarile è stato firmato da un notaio locale e coinvolge un ente pubblico, due università e due associazioni di categoria. La Fondazione, dopo aver ricevuto il riconoscimento dalla Prefettura, potrà avviare le sue attività nel settore della ricerca e della formazione. La costituzione avviene con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise in questi ambiti.

Un altro passo verso Bind: con atto del notaio Luigi Zampaglione, si è costituita, alla Camera di commercio di Brescia, la Fondazione. Costituita da Comune, Camera di commercio, Università degli Studi, Università Cattolica, Confindustria e Confapi, dopo il riconoscimento della Prefettura la Fondazione potrà iniziare la propria attività. Prende così vita il Centro di ricerca scientifica che darà un forte impulso allo sviluppo economico e sociale del territorio bresciano, coordinando attività di ricerca, formazione e divulgazione a sostegno del sistema produttivo locale in ambito, soprattutto, di innovazione sostenibile, trasferimento tecnologico e transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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