Siena la tradizione della Neurochirurgia | Qui clinica formazione e ricerca

A Siena, la neurochirurgia si distingue per la combinazione di attività clinica, formazione e ricerca. La struttura ospedaliera dedicata a questa specialità si occupa di diagnosi e interventi, offrendo anche programmi formativi per i medici e progetti di ricerca scientifica. La presenza di laboratori e team specializzati permette di sviluppare nuove tecniche e trattamenti, mantenendo un focus sulla cura del paziente e sull’aggiornamento continuo del personale medico. La tradizione locale si mantiene attraverso queste attività integrate.

Siena, 27 maggio 2026 – “La neurochirurgia ti mette continuamente di fronte al confine tra fragilità umana e straordinaria capacità di recupero”, dice il professor Salvatore Chibbaro, direttore della Neurochirurgia dell’AouS dal 1° gennaio 2025, ricordando l’arrivo “consapevole della straordinaria tradizione neurochirurgica di Siena e delle enormi potenzialità di crescita clinica, scientifica e tecnologica del reparto”. Formatosi nei più importanti centri neurochirurgici europei e nordamericani, ha lavorato a Londra all’Atkinson Morley’s Hospital e al Queen’s Medical Centre di Nottingham; brevi esperienze a Livorno e Trieste, poi 6 anni a Parigi all’Hôpital Lariboisière con il professor Bernard George, uno dei massimi esperti di chirurgia del basicranio e suo “grande maestro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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