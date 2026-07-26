Rettile gigante catturato nel modenese | si tratta di un raro Tegu argentino di un metro e mezzo

Un rettile di un metro e mezzo è stato catturato nel modenese. Si tratta di un Tegu argentino, una specie rara. Per giorni ha attirato l’attenzione dei residenti di Nonantola, che lo hanno visto tra la vegetazione dei campi e ai margini delle strade. La presenza dell’animale ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, che ha segnalato più volte la sua presenza alle autorità. La cattura è avvenuta nelle ultime ore.

Per giorni ha preoccupato i residenti di Nonantola, nel Modenese, comparendo tra la vegetazione dei campi e ai margini delle strade. Ma il misterioso rettile, avvistato più volte nella zona di via Rebecchi e protagonista di numerose segnalazioni sui social, è stato infine recuperato grazie a un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Cites di Modena e dei volontari del Centro Recupero Fauna Selvatica “Il Pettirosso”. Si tratta di un tegu argentino ( Salvator rufescens ) di circa un metro e mezzo. Un rettile originario delle regioni occidentali dell’Argentina, del Paraguay e della Bolivia, e solitamente docile. Un rettile probabilmente abbandonato, indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il lucertolone avvistato a Montichiari: è un varano o un tegu argentino? Cosa cambia (e perché è importante saperlo)

Olimpiadi 2030, perché la combinata nordica viene difesa a spada tratta e il gigante parallelo di snowboard ignorato?La settimana scorsa si è diffusa notizia di come le autorità sportive francesi abbiano annunciato di voler sostenere con forza la disciplina della...

Argomenti più discussi: Bambino di 12 anni ucciso da un coccodrillo nel fiume. Si era chinato per lavarsi, poi è stato sbranato davanti allo zio; Bambino di 12 anni ucciso da un coccodrillo nel fiume davanti allo zio.

Rettile gigante catturato nel modenese: si tratta di un raro tegu argentino di un metro e mezzoPer giorni ha preoccupato i residenti di Nonantola, nel Modenese, comparendo tra la vegetazione dei campi e ai margini delle strade. Ma il misterioso rettile, avvistato più volte nella zona di via ... msn.com

Rettile gigante vagava per Nonantola, catturato un raro Tegu argentino di un metro e mezzoPer giorni ha vagato indisturbato tra la fitta vegetazione dei campi e i bordi delle strade di Nonantola, nel Modenese, scatenando lo stupore e l'allarme dei passanti. L'insolita ... ilmessaggero.it