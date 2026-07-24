Il lucertolone avvistato a Montichiari | è un varano o un tegu argentino? Cosa cambia e perché è importante saperlo

Notizia in breve

Un rettile di grandi dimensioni è stato avvistato a Montichiari. Si tratta di un varano o di un tegu argentino, due specie di rettili esotici di origine sudamericana. La differenza tra i due riguarda principalmente le caratteristiche fisiche e l’origine geografica, ma entrambe sono considerate invasive in Italia. La presenza di questi animali in zone urbane solleva preoccupazioni per la fauna locale e la sicurezza pubblica. Le autorità hanno avviato accertamenti per identificare con precisione l’esemplare e valutare eventuali interventi.