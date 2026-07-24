Il lucertolone avvistato a Montichiari | è un varano o un tegu argentino? Cosa cambia e perché è importante saperlo
Un rettile di grandi dimensioni è stato avvistato a Montichiari. Si tratta di un varano o di un tegu argentino, due specie di rettili esotici di origine sudamericana. La differenza tra i due riguarda principalmente le caratteristiche fisiche e l’origine geografica, ma entrambe sono considerate invasive in Italia. La presenza di questi animali in zone urbane solleva preoccupazioni per la fauna locale e la sicurezza pubblica. Le autorità hanno avviato accertamenti per identificare con precisione l’esemplare e valutare eventuali interventi.
Montichiari, 24 luglio 2026 – Quando l’elemento esotico fa irruzione nella quotidianità dei nostri centri sempre più urbanizzati, dà sempre la stura a narrazioni quasi da leggenda. I più anziani ricorderanno, per esempio, l’avvistamento di una pantera nera a Roma lungo la via Nomentana, a fine dicembre del 1989. Fu subito ribattezzata Baghera, come il felino de Il libro della giungla di Rudyard Kipling e nessuno riuscì mai a capire se esistesse veramente o meno, nonostante le numerose battute organizzate per ricercarla. La sua inafferrabilità – bella forza, forse nemmeno esisteva – ispirò gli studenti universitari antagonisti che nel 1990 scelsero Pantera come nome del movimento promosso per contestare lo status quo del mondo accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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