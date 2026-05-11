La settimana scorsa si è diffusa notizia di come le autorità sportive francesi abbiano annunciato di voler sostenere con forza la disciplina della combinata nordica, che potrebbe essere eliminata dai programmi olimpici del 2030. Nel frattempo, il gigante parallelo di snowboard, anche presente nelle stesse Olimpiadi, sembra ricevere meno attenzione e discussioni in merito alla sua permanenza o esclusione. La questione riguarda le decisioni prese dai comitati organizzativi e le posizioni delle federazioni coinvolte.

La scorsa settimana è stato raccontato di come la Francia abbia effettuato una “levata di scudi” in difesa della combinata nordica, disciplina che rischia di essere esclusa dal programma dei Giochi Olimpici 2030. La petizione, lanciata da un dirigente sportivo di carattere regionale, ha ricevuto un inatteso supporto da molte stelle dello sport transalpino, compresi vincitori di medaglie d’oro in ambito estivo. Leggende dell’agonismo d’Oltralpe si sono spese per difendere la combinata nordica, che ha ricevuto attestati di solidarietà anche da parte di fuoriclasse di disciplini affini. Insomma, c’è chi sta facendo pressioni sul Cio, affinché mantenga nel contesto dei Giochi una disciplina in crisi di popolarità, competitività e credibilità, ma presente sin dal 1924.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2030, perché la combinata nordica viene difesa a spada tratta e il gigante parallelo di snowboard ignorato?

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