Per la prima volta nella storia della medicina, una persona completamente cieca ha riacquisito la vista grazie a un autotrapianto oculare. L’intervento è stato effettuato in una struttura medica di Torino e ha coinvolto il trasferimento di tessuto dall’occhio del paziente a se stesso. Questa procedura rappresenta un risultato senza precedenti e si tratta del primo caso documentato di recupero visivo tramite autotrapianto tra individui con cecità totale.

Per la prima volta nella storia della medicina una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità dopo un autotrapianto, da occhio a occhio. L’intervento, eseguito alla Città della salute e della scienza di Torino, è stato realizzato dall’équipe della clinica oculistica universitaria dell’ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi. Si tratta di un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina – la macula -, da un occhio all’altro della stessa paziente. La signora Elena, 67 anni, ha così recuperato la vista dopo oltre cinque anni di totale cecità. Aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Recupera la vista dalla totale cecità dopo un autotrapianto a Torino: è la prima volta nella storia della medicina

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Nata cieca recupera la VISTA: scopre un SEGRETO di famiglia INCREDIBILE

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