Real Madrid in ‘pole position’ per il Liverpool che punta Diomande dopo che Vinicius Junior si è legato all’Arsenal

Il Real Madrid si trova in vantaggio nella corsa all’esterno Yan Diomande, attualmente all’RB Lipsia. La trattativa è in corso mentre il Liverpool ha manifestato interesse per l’attaccante, che sta anche attirando l’attenzione di altre squadre. Nel frattempo, Vinicius Junior ha firmato un contratto con l’Arsenal. La situazione riguarda le trattative di mercato per la prossima stagione e coinvolge diversi club europei.

2026-07-26 13:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Secondo Sky in Germania, il Real Madrid sarebbe in pole position per ingaggiare l’esterno Yan Diomande dall’RB Lipsia. Il Real sembra il club più probabile per il 19enne nazionale della Costa d’Avorio dopo aver concordato i termini, anche se un’offerta di 85 milioni di sterline è stata respinta dal club tedesco. Diomande è stato precedentemente collegato con il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League – con il quale si dice abbia anche concordato i termini – mentre si pensa che anche il Liverpool sia desideroso di acquisire il giovane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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REAL MADRID LEAD THE RACE FOR DIOMANDÉ!

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Il Real Madrid fa un’offerta per Diomande mentre il futuro di Vinicius Junior è messo in dubbioIl Real Madrid ha presentato un’offerta per il giovane attaccante dell’RB Lipsia Yan Diomande, 19 anni, e sta negoziando con il club tedesco.

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