BREAKING | Secondo quanto riferito l’Arsenal sta esplorando la mossa per ingaggiare Vinicius Jr dal Real Madrid

Notizia in breve

L'Arsenal sta valutando un'offerta per acquistare Vinicius Jr dal Real Madrid. La squadra inglese avrebbe avviato i contatti con i rappresentanti dell'attaccante, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli economici o tempi. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali da entrambe le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.