BREAKING | Secondo quanto riferito l’Arsenal sta esplorando la mossa per ingaggiare Vinicius Jr dal Real Madrid
L'Arsenal sta valutando un'offerta per acquistare Vinicius Jr dal Real Madrid. La squadra inglese avrebbe avviato i contatti con i rappresentanti dell'attaccante, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli economici o tempi. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali da entrambe le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.
2026-07-25 15:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal sta esplorando una mossa per ingaggiare Vinicius Jr dal Real Madrid. Secondo The Athletic, l’interesse dei Gunners per la stella brasiliana è in una “fase iniziale”, con i club non ancora in trattativa, anche se si ritiene che l’idea di un trasferimento sia stata approvata. Si pensa che l’attaccante 26enne sia una delle numerose opzioni prese in considerazione dal tecnico Mikel Arteta mentre si prepara a lanciare la difesa del titolo della Premier League. Vinicius è attualmente sotto... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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