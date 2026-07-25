Il Real Madrid sta considerando un'offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante del Lipsia, che ha brillato al Mondiale con la Costa d’Avorio. Il giocatore, nato nel 2006, ha attirato l’attenzione dei grandi club, anche se il suo valore rimane oggetto di discussione. I prezzi nel mercato sono molto alti, con alcuni trasferimenti che superano ampiamente le aspettative. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul possibile accordo.

Si era indubbiamente messo in mostra al Mondiale con la sua Costa d’Avorio, ma così è magari un tantino esagerato. Okay che i prezzi sono gonfiati all’inverosimile (vedi un Lucca a 40 milioni), ma 100 milioni così sull’unghia per un 2006. Sta di fatto che l’offerta recapitata al Lipsia per Diomande è questa, e il club tedesco starà probabilmente facendo i salti di gioia. D’altronde non si è mica il Real Madrid a caso. Real, ecco l’offerta per Diomande. Riporta Romano: “Yan Diomande è aperto al trasferimento al Real Madrid, mentre il club si appresta a presentare una nuova offerta superiore ai 100 milioni di euro. Diomande accoglierebbe a braccia aperte il Real Madrid come prossima destinazione, qualora dovesse essere raggiunto un accordo con il Lipsia nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mercato a parte del Real Madrid: 100 milioni per Diomande del Lipsia

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le Mercato du real Madrid vient d'exploxer....

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