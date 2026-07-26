Il Rapporto Invalsi 2026 segnala un ritorno di 520 mila studenti alla scuola italiana rispetto al 2022. Il ministro dell’istruzione ha commentato questa cifra come un risultato significativo, sottolineando il recupero di studenti che avevano abbandonato gli studi. Il rapporto fornisce dati aggiornati sul settore scolastico e sui progressi nel coinvolgimento degli studenti nel sistema educativo.

Il Rapporto Invalsi 2026 restituisce un quadro incoraggiante per la scuola italiana. Il ministro Giuseppe Valditara parla di un traguardo storico: dal 2022 sono tornati tra i banchi 520 mila ragazzi che avevano abbandonato gli studi. Cala la dispersione scolastica e crescono le competenze degli studenti, con segnali di ripresa soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.Cosa racconta il Rapporto Invalsi sui giovani recuperatiIl dato più commentato riguarda i ragazzi tornati a scuola. Il ministro Valditara lo riassume così: «Dal 2022 a oggi abbiamo recuperato 520 mila ragazzi che non andavano più a scuola». Si tratta di giovani sottratti al rischio di emarginazione sociale, di lavoro nero e, nei casi più gravi, di criminalità. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Rapporto Invalsi, Valditara esulta: '520 mila studenti tornati sui banchi di scuola'

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