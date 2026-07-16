Invalsi 2026 Frassinetti | Oltre 520 mila studenti sottratti all’abbandono Dati positivi dal Sud e sulle STEM

Secondo un comunicato stampa diffuso recentemente, i risultati delle prove Invalsi 2026 mostrano che oltre 520 mila studenti sono stati salvati dall’abbandono scolastico. I dati evidenziano miglioramenti nel Sud e nelle aree STEM, con risultati positivi rispetto alle precedenti rilevazioni. Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito ha commentato i numeri, senza fornire dettagli sui metodi di intervento o sui numeri specifici di altre regioni.

Tramite un comunicato stampa diffuso in queste ore, il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha tracciato il bilancio dei risultati delle prove Invalsi 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapporto Invalsi 2026, Valditara: “Recuperati 520 mila ragazzi”. Ma la matematica resta il punto deboleIl rapporto Invalsi 2026 segnala un recupero di 520 mila studenti rispetto alle precedenti rilevazioni, con miglioramenti negli apprendimenti, in...

Prove Invalsi, alla scuola primaria studenti male in Matematica, in difficoltà alle medie su Italiano. Prosegue il divario Nord e Sud. I datiLe prove Invalsi 2025-26 hanno coinvolto 2,4 milioni di studenti, evidenziando difficoltà in matematica tra le scuole primarie e in italiano alle...

Si parla di: Invalsi, Frassinetti: Dati confermano scuola più inclusiva, oltre 520 mila giovani sottratti a dispersione scolastica.

Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiI risultati scolastici del post-pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre-pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio ... gazzettadelsud.it

Prove Invalsi 2026, i risultati: cala la dispersione scolastica, ma gli studenti faticano ancora in italiano e matematicaLa scuola italiana continua a recuperare terreno dopo la pandemia e migliorano i risultati dei maturandi, soprattutto nel Mezzogiorno ... tg.la7.it