La scuola italiana compie un deciso passo avanti nella lotta contro la dispersione scolastica e, allo stesso tempo, mostra segnali incoraggianti sul fronte degli apprendimenti, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. È il quadro che emerge dal Rapporto Invalsi 2026, presentato oggi, che fotografa un sistema scolastico capace di raggiungere in anticipo gli obiettivi fissati dall'Unione Europea sull'abbandono degli studi, pur dovendo ancora affrontare alcune criticità, in particolare nelle competenze matematiche dei più piccoli. Nel corso della presentazione, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha sottolineato i risultati ottenuti negli ultimi anni sul contrasto all'abbandono scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapporto Invalsi 2026, Valditara: “Recuperati 520 mila ragazzi”. Ma la matematica resta il punto debole

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