Un nuovo episodio politico coinvolge il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dopo la diffusione di alcune telefonate che lo riguardano. La vicenda si aggiunge alle polemiche già in corso per l’attentato subito dal giornalista alcuni mesi fa. La frase attribuita a Ranucci, che accusa mafiosi e massoni di influenzare la Rai, ha scatenato una reazione forte da parte di un partito di centrodestra. La questione è ora al centro di un dibattito pubblico e politico.

Il caso monta dopo la pubblicazione di alcune telefonate di Sigfrido Ranucci. Non bastavano le polemiche sull’attentato che il conduttore di Report ha subito qualche mese fa. E neppure quelle sulle inchieste del suo programma. Perché ora, dopo che La Verità ha riportato sul sito gli audio delle sue conversazioni telefoniche, la destra insorge. «Anche dentro la Rai c’è un po’ di mafia, un po’ di massoneria » dice Ranucci in un’intercettazione. «È da dentro che si fanno le battaglie» aggiunge. Per i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai, «si tratta di affermazioni pesantissime fatte da un dirigente contro la sua stessa azienda, che gettano ombre inquietanti sulla Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, "mafiosi e massoni in Rai": la frase rubata, esplode FdI. Un nuovo caso politico

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