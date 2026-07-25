Ranucci | Mafiosi e massoni in Rai

In un audio, di cui «La Verità» è in possesso, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull’emittente di Stato della quale è vicedirettore. Parla anche di servizi segreti deviati e logge occulte. Non risulta però che abbia denunciato il fatto. In alcuni audio su WhatsApp inviati a Valentina Pelliccia, Sigfrido Ranucci afferma che in Rai, dove lui è vicedirettore, c’è un po’ di mafia e di massoneria. Non ci sono solo Karoline, ed Emilia, come raccontato da Esperia. E neppure solo Lavinia, come spiegato dalla Verità. Donne che sarebbero esistite nella vita di Sigfrido Ranucci. Ci sono anche fonti, come Maria Rosaria Boccia, ed amiche, come Valentina Pelliccia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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