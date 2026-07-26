Ranucci intercettato | anche in Rai c’è un po’ di mafia un po’ di massoneria

In un’intercettazione pubblicata, un giornalista afferma che anche nella Rai ci sono “un po’ di mafia, un po’ di massoneria”. Spiega che le battaglie si combattono dall’interno. La frase ha suscitato reazioni politiche, alimentando le discussioni già aperte sul suo ruolo, sull’indagine in corso per un attentato subito e sul programma che conduce. La conversazione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’indagine.

Così Sigfrido Ranucci in una intercettazione pubblicata da La Verità in cui il giornalista spiega: ”è da dentro che si fanno le battaglie”. Ed è subito polemica politica che alimenta i già tanti filoni di discussione aperti intorno al giornalista, all’indagine per l’attentato che ha subito, e al programma che conduce, Report. Per i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai: “Si tratta di affermazioni pesantissime fatte da un dirigente contro la sua stessa azienda, che gettano ombre inquietanti sulla Rai. Dinanzi a queste dichiarazioni – chiedono – delle due l’una: o Ranucci esce allo scoperto e denuncia pubblicamente la presenza della massoneria e della criminalità organizza in Rai, oppure l’Azienda deve tutelarsi da queste accuse infamanti e gravemente lesive della sua immagine, intervenendo contro il conduttore”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Le parole di Sigfrido Ranucci alle accuse di Valter Lavitola

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