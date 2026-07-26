Alex Ranghieri e Manuel Alfieri si sono fermati al quinto posto nel torneo di Shangluo, arrivando a un passo dalle semifinali. La coppia italiana ha concluso la competizione con un risultato che li colloca tra i migliori, ma senza accesso alle finali. La manifestazione ha visto alcune sorprese tra le squadre qualificate, mentre gli azzurri hanno concluso il loro percorso senza passare il turno successivo.

L’Italia chiude la propria avventura nel Challenge di Shangluo con un piazzamento di prestigio. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri si fermano infatti ai quarti di finale al termine di una prova convincente che vale comunque un quinto posto, confermando il buon momento della coppia azzurra, reduce anche dal successo conquistato nella tappa Gold del Campionato Italiano a Marina di Modica. Il torneo cinese entra così nella fase decisiva con le finali in programma nella giornata conclusiva, mentre in campo femminile sono state definite le quattro semifinaliste. Ranghieri e Alfieri hanno sfiorato l’accesso alla zona medaglie contro i tedeschi Nils Ehlers e Lui Wüst, seconda testa di serie del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranghieri e Alfieri sfiorano la semifinale a Shangluo: quinto posto per gli azzurri, finali con qualche sorpresa

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