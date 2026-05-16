Xiamen buona la prima per Ranghieri e Alfieri | nono posto e ottime indicazioni per gli azzurri

A Xiamen, nel corso del Challenge del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, la coppia italiana composta da Ranghieri e Alfieri ha concluso il suo percorso agli ottavi di finale. Nonostante l’eliminazione, il loro debutto stagionale ha portato un risultato di rilievo, classificandosi settimi e mostrando segnali promettenti per il proseguimento della stagione. La tappa cinese ha rappresentato la prima esperienza per i due atleti insieme, lasciando buone impressioni per il futuro.

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Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Alex Ranghieri e Manuel Alfieri nel Challenge di Xiamen, tappa cinese del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, ma il bilancio del debutto stagionale della nuova coppia azzurra resta ampiamente positivo. Il nono posto conquistato in Cina rappresenta infatti un risultato incoraggiante per il duo italiano, soprattutto considerando il ritorno alle gare di Alex Ranghieri dopo l’intervento chirurgico affrontato al termine della passata stagione. Dopo aver superato la fase a gironi con il successo sugli ucraini MoiseievSavvin e la sconfitta al tie-break contro gli svizzeri HeidrichHaussener, gli azzurri avevano ritrovato slancio nei sedicesimi di finale battendo nettamente i polacchi KantorLejawa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Xiamen, buona la prima per Ranghieri e Alfieri: nono posto e ottime indicazioni per gli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Xiamen sorride agli azzurri: Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cineseDebutto stagionale incoraggiante per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che hanno rgagiunto gli ottavi di finale nel Challenge di Xiamen, il torneo che... Suor Monia Alfieri: “Dalle nuove Indicazioni nazionali segnali importanti per la solidità culturale”“Ci sono segnali importanti che confermano la volontà del Mim di proseguire nel cammino di solidità culturale, unita all’apertura alle sfide portate... Xiamen, buona la prima per Ranghieri e Alfieri: nono posto e ottime indicazioni per gli azzurriSi ferma agli ottavi di finale il cammino di Alex Ranghieri e Manuel Alfieri nel Challenge di Xiamen, tappa cinese del Volleyball World Beach Pro Tour ... oasport.it Xiamen, parte la Diamond League 2025Riparte sabato 26 aprile (inizio gare ore 11:15 ora italiana) il massimo circuito mondiale, la Wanda Diamond League, che nel primo dei quindici appuntamenti trova anche quest'anno la tappa iniziale in ... fidal.it