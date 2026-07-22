Dopo due intense giornate dedicate alle qualificazioni, entra nel vivo il Beach Pro Tour Challenge di Shangluo, appuntamento del circuito internazionale che propone un tabellone principale ricco di spunti tecnici sia in campo maschile sia in quello femminile. L’Italia sarà rappresentata da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, unica coppia azzurra in gara, chiamata a confermare il buon momento di forma dopo il successo ottenuto due settimane fa nella tappa Gold del Campionato Italiano di Marina di Modica. La coppia italiana arriva in Cina con l’obiettivo di dare continuità a una stagione internazionale caratterizzata da prestazioni incoraggianti ma anche da qualche occasione mancata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alfieri/Ranghieri al via nel Challenge di Shangluo. Azzurri a caccia di un risultato prestigioso in vista dell’Europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Xiamen sorride agli azzurri: Alfieri e Ranghieri bene al debutto stagionale nel Challenge cineseA Xiamen, nel Challenge cinese di beach volley, i giocatori italiani hanno ottenuto buoni risultati nel loro debutto stagionale.

Challenge di Alanya, doppio sorriso azzurro: vincono Cottafava/Dal Corso e Ranghieri/AlfieriNella prima giornata del Challenge di Alanya, l’Italia ha ottenuto due vittorie e una sconfitta.

Temi più discussi: Beach Volley, ad Ranghieri/Alfieri (uomini) e Puccinelli/Mattavelli (donne) le finali a Modica; Campionato Italiano Assoluto 2026: a Marina di Modica festeggiano Puccinelli/Mattavelli e Alfieri/Ranghieri; Marina di Modica incorona Alfieri/Ranghieri e Puccinelli/Mattavelli: per loro primi acuti stagionali; C.Italiano: Puccinelli/Mattavelli e Alfieri/Ranghieri sul gradino più alto.

Beach volley: la tappa Gold di Marina di Modica celebra i successi di Aurora Mattavelli-Claudia Puccinelli e Alex Ranghieri e Manuel Alfieri dlvr.it/TTVpFx x.com

Alfieri/Ranghieri al via nel Challenge di Shangluo. Azzurri a caccia di un risultato prestigioso in vista dell’EuropeoDopo due intense giornate dedicate alle qualificazioni, entra nel vivo il Beach Pro Tour Challenge di Shangluo, appuntamento del circuito internazionale ... oasport.it

C.Italiano: Puccinelli/Mattavelli e Alfieri/Ranghieri sul gradino più altoConclusa la seconda tappa Gold con Claudia e Aurora che in finale hanno battutoThey/Breidenbach, mentre nel maschile Manuel e Alex hanno battuto nell'atto conclusivo Caminati/Rossi ... tuttosport.com